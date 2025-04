Za papeža – je na roke zamesil in v pečici v domači kuhinji spekel 9 slovenskih potic – eno za drugo. Večina surovin je bilo s Štajerske, z okolice Pretreža pri Slovenski Bistrici, kjer je doma. Ena potica se je takrat tudi ponesrečila, zato so jo pojedli doma in s prijatelji. Zanje sploh rad kuha, še raje se z njimi druži in pogovarja. Potic ne šteje, a spekel jih je že nekaj sto. Pa ni slaščičar ali kuhar. Je kmetijski svetovalec, lovec, oče in še in še … Srečko Rajh