Štab Civilne zaščite Občine Zreče pripravlja razkužilo za vrtce in šole

Štab Civilne zaščite Občine Zreče pripravlja razkužilo za lokalne vrtce in šole. Za takšno potezo so se odločili, ker je omenjene materiale trenutno na tržišču težko kupiti ali pa je njihova cena nesorazmerno visoka.

S pomočjo člana štaba Civilne zaščite dr. Iztoka Koširja bodo v Zrečah pripravili dve različni razkužili. Eno bo namenjeno razkuževanju delovnih površin in prostorov, drugo razkuževanju rok – šlo pa bo za mešanico z glicerinom, ki ima minimalen vpliv na kožo.

Občinski štab Civilne zaščite bo ob ponovnem odprtju vrtcev in šol zagotovili tudi po dve pralni zaščitni maski za vse zaposlene v vrtcu, OŠ in Srednji in poklicni šoli Zreče, ter za vse maturante zreške srednje šole, učence zaključnih razredov OŠ. Po eno pralno zaščitno masko bodo dobili vsi učenci prve triade OŠ v občini Zreče.