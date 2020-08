Srednjeveški rekviziti s Pragerskega izpod rok Mirana Krstičića

Miran Krstičić iz okolice Pragerskega se ukvarja z izdelovanjem starinskih predmetov kot so starinske čelade, sablje, mačete in podobni predmeti. S kovaštvom se ukvarja že mnogo let, certifikat obrtne zbornice pa je pridobil pred 11 leti. »Pred začetkom svoje rokodelske obrti sem restavriral stare avtomobile,« se preteklosti spominja Miran. Sicer pa je tudi velik samouk. Vse potrebno za svojo obrt se je priučil sam, s pomočjo knjig in kasneje tudi interneta. »Življenje te pripelje na različna področja, se je pa treba veliko prilagajati. To področje me je zanimalo že kot otroka, saj je očim zbiral starine in me je nad tem navdušil.« Zanima ga precej široko področje zgodovine: »Nekaj časa sem se poglobljeno ukvarjal tudi s fosili in minerali. Imel sem nekaj predavanj o tej tematiki, na enem je bil prisoten tudi Milan Kučan, ki me je po predavanju nato povprašal, na kateri šoli predavam to snov. Pa sem odgovoril, da delam v tovarni avtomobilov in da sem kovač. In mi ni verjel, je mislil, da se šalim,« pove Miran, ki je po izobrazbi avtoklepar.

Starinske ročne izdelke kupujejo predvsem fizične osebe. Miran dela po naročilu, saj sta nakup potrebnega materiala in čas, ki ga porabi za ustvarjanje, precej velika investicija. Delo je fizično naporno, veliko časa preživi tudi za pečjo ob visokih temperaturah. Pravi, da svoje obrti ni odprl zaradi denarja, saj se s tem ne da tako lepo zaslužiti, kot bi sicer več kdo pričakoval. Izpostavlja pa, da je epidemija močno prizadela tudi njega in njegove prihodke. »Ljudje si bodo v kriznih časih seveda kupili kruh in ne ročno izdelan nož,« situacijo ponazori Miran.

1 od 4

Velik delež Miranovih izdelkov je športnih pripomočkov. Meče tako pogosto odkupujejo športniki, večkrat tudi Slovenci. V Sloveniji imamo namreč kar dve mečevalski društvi. »Pri srednjeveških mečih sta tako še posebej pomembna upogljivost meča in njegova teža,« nam pove Miran. (A. Sobočan)

Več o zanimivem delu Pragerčana Mirana pa v aktualni avgustovski številki Bistriških novic.