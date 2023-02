Srednješolci superge zamenjali za vojaške gojzerje

Na filmska platna prihaja kratkometražni film Razlog več. Gre za avtorski projekt dijakov 2. in 3. letnika programa medijski tehnik v sodelovanju s Slovensko vojsko.

Vojska je prvič v zgodovini države mladim omogočila tako edinstven vpogled v svoje delovanje, saj so bili mladostniki vključeni v celosten proces usposabljanja in uporabljali večino vojaške infrastrukture.

Skozi pisanje snemalne knjige, izbor igralcev, oglede lokacij, snemanja, montaže, poenotenje barv, dodajanje zvočne slike so dijaki dobili celosten vpogled v svet filmske produkcije in izjemne izkušnje z delom na terenu. Režiserka, dijakinja 3. letnika Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Julija Pristovnik, o izkušnji oblikovanja zgodbe o vojski:

»Snemanje je bilo, zaradi velikega števila vključene tehnike in kadrov, zahtevno. Včasih smo se morali prilagoditi tudi kakšni izredni nalogi vojske, saj je to njihova služba. Tako smo morali na helikopter za snemanje počakati do konca požarov na Krasu. Veliko smo se naučili in danes bi posneli še boljši film. A pomembno je, da smo bili na zaključnem sestanku z vojaki vsi zelo navdušeni, in se nam je kamen odvalil od srca.«

Snemanja potekala med usposabljanjem

Nastopajoči v filmu so v realnosti pripadniki Slovenske vojske, snemanja pa so potekala med njihovim rednim usposabljanjem. V vojski zanj niso namenili posebnega proračuna, so pa pomagali pri organizaciji snemanja in zagotavljanju varnih pogojev dela za srednješolce na vojaških poligonih.

»Film Razlog več je odraz zglednega partnerskega sodelovanja šole s Slovensko vojsko, inovativnih pristopov k učenju in poučevanju ter spodbujanja aktivnega in odgovornega demokratičnega državljanstva,« je dodala ravnateljica SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije Simona Črep.

