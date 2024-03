Srednješolci iz Slovenske Bistrice »ustanovili« eno najboljših učnih podjetij v državi

Iz Srednje šole Slovenska Bistrica poročajo o uspehu njihovih dijakov. Dijaki tretjega letnika ekonomskega programa so s svojimi inovativnimi idejami navdušili na Mednarodnem sejmu učnih podjetij, ki je sredi marca potekal v Celju.

Kot je pojasnila mentorica Simona Luetić, v učnem podjetju dijaki ustanovijo navidezno podjetje. V njem prevzamejo vlogo zaposlenih in izvajajo vse ključne ekonomske procese, kot so raziskava trga, trženje, tajništvo, obračunavanje plač in stroškov ter vse drugo. Cilj je, da se dijaki usposobijo za učinkovito vključitev v delovno okolje.

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica so letos ustanovili kar tri učna podjetja. Najboljše med njimi, to je učno podjetje Papirko, pa je nato nastopilo še na Mednarodnem sejmu učnih podjetij. Tudi tam so navdušili: v konkurenci 38 učnih podjetij iz Slovenije in tujine jim je komisija dodelila priznanja na vseh treh ocenjevanih ravneh, in sicer za: najbolj izvirno poslovno idejo, najboljši sejemski nastop ter tretje mesto na mednarodnem tekmovanju.

Učno podjetje igra pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnjih generacij. Med bodočimi mladimi ekonomisti iz Srednje šole Slovenska Bistrica bodo morda tudi skorajšnji podjetniki – dodaja Simona Luetić. (B. P.)