Središče evropske veteranske košarke je bil v zadnjih dneh Maribor, kjer se je na 10. evropskem prvenstvu zbralo rekordnih 129 ekip iz 20 držav. Predsednik organizacijskega odbora Mirko Železnikar je poudaril, da so priprave na zahteven projekt potekale kar dve leti, zato ga veseli, da so vsi sodelujoči iz Maribora odšli zadovoljni. V Maribor so sicer privabili 1.800 ljudi ter mestu omogočiti skoraj 15.000 nočitev.

Tekmovalni vrhunec prvenstva za Veteransko košarkarsko društvo Štajerska, ki je bilo tudi organizator najbolj množične letošnje športne prireditve v Mariboru, je bila osvojitev naslova evropskih prvakov v kategoriji nad 50 let.

Foto: Facebook