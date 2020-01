Sreda, 8. januar – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Poljčanah bodo popoldne občinski svetniki odločali o letošnjem proračunu občine, prav tako bodo med drugim odločali o nekoliko višjih cenah v vrtcu.

* V počastitev 77. obletnice padca Pohorskega bataljona bo v viteški dvorani Bistriškega gradu nocoj spominska slovesnost in pogovor s še živečimi borci bitke na Menini planini ter z ustvarjalci filma Preboj. Pogovor bo vodil Matej Patljak.

* Na sodišču v Celju se z zaslišanjem izvedencev dopoldne nadaljuje sojenje trem domnevno odgovornim za smrt mladih AMZS-jevcev v Bolski.

* Na Šolskem centru Rogaška Slatina bo popoldne 7. strokovno srečanje osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev Kozjanskega in Obsotelja. O razvijanju kreativnega razmišljanja v šoli bo predaval kreativni direktor agencije Pristop Aljoša Bagola.

* Gledališka predstava Kdo je napravil Vidku srajčico bo popoldne v celjski knjižnici v izvedbi dijakov Gimnazije Lava.

* Danes in jutri v Slovenski Bistrici predstavljajo priljubljene vadbe joge, kot so Vinyasa flow, klasična Hatha yoga, jutranja vadba, joga za hrbtenico in druge. Predstavitve bodo v večernih terminih v OM Yoga centru v Slovenski Bistrici.

* Terenska posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v Bezini. Patronažna medicinska sestra Marjetka Leva bo v tamkajšnjem domu krajanov svetovala in odgovarjala na vprašanja o demenci.