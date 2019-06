Sreda, 5. junij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V domu upokojencev v Šmarju pri Jelšah bodo dopoldne slovesno odprli demenci prijazno točko. Tovrstne točke so namenjene vsem, ki se srečujejo z osebami z demenco, saj je pomembno, da prepoznamo osebo z demenco in ji ustrezno pomagamo. Na demenci prijazni točki bodo posredovali informacije o bolezni, predvsem pa seznanjali z načini in postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti domov.

* V Poljčanah bo več prireditev: Ljudska univerza bo predstavila možnosti izobraževanj za odrasle. Predstavili bodo knjigo, ki je nastala na podlagi pripovedi starejših krajanov o njihovem življenju – Komaj sem shodil, že sem dobil delo. Popoldne bodo organizirali testne vožnje z električnim avtomobilom, v prostorih občine pa bodo odprli fotografsko razstavo. (S prireditvami bodo obeležili občinski praznik ter Teden vseživljenjskega učenja.)

* Nocoj bo Komorni moški zbor Celje jubilejnih 70 let delovanja praznoval s koncertom v Narodnem domu.

* V Kristalni dvorani v Rogaški Slatini bo zvečer koncert klasične glasbe. Program bo obsegal svetovno znane skladatelje.

* V Ipavčevem kulturnem centru bo nocoj predpremiera glasbeno plesne predstave Zgodba o Mali Dorimu. Nastopajo učenci šentjurske glasbene šole in plesalke celjskega Harlekina.

* Glasbena šola Sl. Bistrica prireja popoldne v malem parku za knjižnico Glasbeni kviz.

* Terenska posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v Bezini. Patronažna medicinska sestra Marjetka Leva bo v tamkajšnjem domu krajanov svetovala in odgovarjala na vprašanja o telesni dejavnosti in nordijski hoji.