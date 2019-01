Sreda, 30. januar – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

*Januarsko srečanje Združenja Manager bo drevi v Ljubljani. Med drugim bodo tokrat razglasili prejemnika priznanja Mladi manager 2018. Med tremi kandidati je tudi direktor zreškega podjetja GKN Driveline Slovenija Peter Smole. Za priznanje se potegujeta še Filip Remškar, direktor podjetja Smart Com, in Igor Verstovšek, solastnik in prokurist podjetja Cosylab.

* Danes Celjskem sejmu odpirajo prvi sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech, ki bo potekal vse do nedelje. Sejem bo dopoldne uradno odprl državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

* Celjsko okrajno sodišče danes nadaljuje kazenski postopek zoper celjskega odvetnika Marjana Feguša, ki ga zaradi razžalitve z zasebno tožbo preganja njegov konjiški kolega Velimir Cugmas.

*Ekipo slovenskih alpskih smučark za 55. Zlato lisico, ki bo konec tedna v Mariboru, bodo zgodaj popoldne predstavili na novinarski konferenci v Planetu Tuš v Celju. Ob tem bodo o bližajočem se svetovnem prvenstvu v Areju spregovorili tudi ostali fantje in dekleta iz slovenske reprezentance.

* Nenasilna komunikacija bo tema današnjega psihološkega večera v Šmarju pri Jelšah. Mag. Marjeta Novak bo na dinamičen način predstavila kako v burnem trenutku najti osrediščenost in konstruktivno naravnanost terv kako ves čas negovati sočutni notranji dialog s samim seboj.

*O zdravi pridelavi zelenjave na vrtu bodo drevi govorili v knjižnici v Ločah. Gostja bo Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline, diplomantka biotehniške fakultete, oddelka za agronomijo, smer vrtnarstvo, sadjarstvo. Je tudi priznana avtorica priročnikov in s svojim vrtnarskim znanjem prava zakladnica znanja.

* Koncert Dixieland music bo nocoj v Bistriškem gradu. V skupini Golden Dixie Boys so zbrani ljubitelji tradicionalnega jazza, glasbeniki, ki sicer igrajo v drugih skupinah in različne glasbene zvrsti. Vsi so učitelji ali študentje glasbe. Njihov program zveni v dixeland stilu, kot je ta zvenel v 60-ih letih prejšnjega stoletja.

*Posvetovalnica Zdravstvenega doma Slovenske Konjice v sodelovanju z Rdečim križem bo danes na terenskem območju krajevne skupnosti Sojek-Kamna Gora. Patronažna medicinska sestra Urška Marot bo dopoldne na naslovu Sojek 27 – Jelovšek, brezplačno merila holesterol in svetovala o zdravem načinu življenja.

* Zdravo živim je naslov brezplačne delavnice, ki bo popoldne v Zdravstvenem domu v Slovenski Bistrici. Delavnico prireja slovenskobistriški Center za krepitev zdravja.