Sreda, 29. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani? Odgovore na to vprašanje bodo popoldne iskali na posvetu, ki ga v dvorani Konjičanka pripravljata Občina Slovenske Konjice in Vlada Republike Slovenije. Poleg splošnih tem glede članstva Slovenije v EU, se bodo dotaknili tudi tega, kakšen pomen ima EU za občine. Na posvetu so zelo dobrodošli vsi občani, saj želijo slišati prav njihovo mnenje.

* Seja občinskega sveta bo popoldne v Rogaški Slatini. Svetniki razpravljali o zvišanju cen komunalnih storitev in vodooskrbe. Beseda bo med drugim tekla tudi o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti ter o delu medobčinskega inšpektorata ter policije.

* Popoldne bo v Celjskem domu območna revija pevskih in glasbenih skupin Pojem in igram iz Celja, Dobrne, Štor in Vojnika.

* Učenci in učitelji osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica popoldne v Slomškovem domu prirejajo tradicionalno kulturno prireditev. Otroci iz šole s prilagojenim programom ter strokovni delavci so tokrat pripravili glasbeno pravljico z naslovom Čarobna glasba.

* V Bistriškem gradu bo nocoj zaključni koncert orkestrov Glasbene šole.

* Medgeneracijski center Kamrica drevi v Vojniku prireja delavnice o popravilu starega pohištva, izrabljenih oblačil, poškodovanega nakita, pokvarjenih gospodinjskih aparatov in ostalega

* O poti olajšanja in uresničitve ter poti do vere vase bo govora na psihološkem večeru v Šmarju pri Jelšah. Gostja bo Alenka Rebula.

* Krvodajalska akcija bo dopoldne v gasilskem domu v Slovenski Bistrici.