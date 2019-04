* S slovesnostjo v Ipavčevem kulturnem centru bo praznik danes obeležila Mestna skupnost Šentjur. Podelili bodo priznanja najzaslužnejšim občanom.

* Mnenje k izboru kandidata za ravnatelja Osnovne šole Rogatec bodo popoldne podali svetniki občine Rogatec. V ožjem izboru za ravnatelja so štirje kandidati, ki so se včeraj predstavili Mandatno-volilni komisiji, ki bo za občinski svet pripravila tudi sklep.

* Delovno popoldne čaka tudi svetnike v Rogaški Slatini. Ti se bodo med drugim seznanili s poročili o lanskoletnem delu nekaterih javnih zavodov in zimske službe. Predstavljen jim bo tudi projekt priprave strategije Razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina.

* V Celju se z zaslišanjem prič nadaljuje sojenje šesterici, ki naj bi bila odgovorna za smrtno delovno nesrečo pri gradnji nove celjske tržnice pred desetimi leti.

* V večnamenski dvorani podružnične osnovne šole v Novi Cerkvi bo drevi srečanje pevskih zborov občin Vojnik in Dobrna.

* V Knjižnici v Slovenski Bistrici (ob Noči knjige) nocoj prirejajo pogovorni večer z Veroniko Podgoršek. Podgorškova je doktorirala iz družinske relacijske terapije in se specializirala za objekt-relacijsko teorijo.

* V kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah bo psihološki večer. Gost bo Aleš Kramolc, ki pripravlja predavanje Vozim skozi življenje.

* Posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v Sojeku. Patronažna medicinska sestra Urška Marot bo svetovala in odgovarjala na vprašanja na temo ‘Varno na sonce’.

Posvet o tem, kako do slušnega aparata in o pravicah uporabnikov slušnih aparatov, pa popoldne pripravljajo na novi lokaciji Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče na Mestnem trgu 10a v Slovenskih Konjicah.

* Šport … Drevi se začenja finale 2. slovenske košarkarske lige, v katerem bodo igrali košarkarji Term Olimia iz Podčetrtka in Celja. Prva tekma bo v Podčetrtku, ekipi, ki se borita za vstop v 1. slovensko ligo – Ligo Nova KBM, pa bosta igrali na dve zmagi.