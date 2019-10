Sreda, 23. oktober – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na celjskem sodišču se z nadaljevanjem soočenja prič nadaljuje sojenje Anžetu Jelenu, domnevnemu članu združbe nasilnih roparjev.

* V Ipavčevem kulturnem centru Šentjur bo novinar in glasnik zavedanja Bogdan Rahten dopoldne predaval na temo Kdaj se zares spremenimo.

* Rebeka Dremelj, The Šlagers, Gašper Bergant in drugi bodo dopoldne nastopili na dobrodelnem koncertu Gimnazije Celje – center: Še verjamem v sanje. Zbrana sredstva bodo namenili 9-letnemu Filipu, ki trpi za hudo obliko cerebralne paralize in nujno potrebuje sredstva za drago operacijo v tujini ter terapije.

* Potopisno predavanje Andreje Auberšek o Avstraliji bo zgodaj zvečer v sejni sobi Občine Podčetrtek. Abonmajska predstava Cucki pa bo zvečer na sporedu v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah.

* Terenska posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v krajevni skupnosti Sojek – Kamna Gora. Patronažna medicinska sestra Urška Marot bo na igrišču v Sojeku svetovala in odgovarjala na vprašanja o inkontinenci.