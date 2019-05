Sreda, 22. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Rogaški Slatini bo danes osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji ‘Zeleni dan slovenskega turizma’. Dogodek bo spremljal privlačni strokovni program, s poudarkom na podnebnih spremembah in njihovem vplivu na turizem v Sloveniji in alpski regiji. Podelili bodo tudi priznanja novim certificiranim članom trajnostne sheme Slovenia Green.

* Usposabljanje s področja poslovnega protokola v mednarodnem sodelovanju bo dopoldne v Slovenski Bistrici.

* Ljudska univerza Šentjur danes organizira ogled kmetije Vizjak v Šmarju pri Jelšah. Kmetija je znana po etnološki pridelavi hrane in spoštljivem odnosu do narave.

* Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje prireja dobrodelni koncert in dražbo slik ljubiteljskih slikarjev in učencev ter rekvizitov vrhunskih športnikov in drugih donatorjev. Zbrana sredstva bodo namenili nakupu igral. Prireditev bo popoldne v šolskem parku. Nastopili bodo: Vokalna skupina Vivere, Miran Rudan, Štorkljice, otroški in mladinski pevski zbor.

* Popoldne bo v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica vpis novincev v glasbeno in baletno šolo za prihodnje šolsko leto.

* Zakaj vam gredo določeni ljudje na živce? Povedali vam bodo na delavnici v Slovenski Bistrici! Seznanili vas bodo s tipi osebnosti, spoznali boste svoje močne in šibke značilnosti, kaj vas navdušuje, kaj ovira. Poznavanje osebnostnih tipov vam bo v pomoč pri komunikaciji tako v privatnem kot poslovnem svetu.

* Tudi o družinski postavitvi »po Bertu Helingerju« bodo popoldne govorili delavničarji na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici.

* Ob tednu družine v Rogatcu že ves teden pripravljajo različne aktivnosti. Teden bodo popoldne zaključili v kulturnem domu s predavanjem psihologinje in žrebanjem nagrad za družine.

* Na Veterniku (občina Kozje) bo popoldne možen ogled zakladnice žive narave. Ogled pripravljajo ob svetovnem dnevu čebel in mednarodnem dnevu biodiverzitete.

* Terenska posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v Dobrovljah. Patronažna medicinska sestra Mihaela Justinek bo v tamkajšnjem domu krajanov svetovala in odgovarjala na vprašanja o varnosti pred padci doma.