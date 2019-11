Sreda, 20. november – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Poljčanah bodo popoldne odločali o proračunu za prihodnje leto. Proračun predvideva blizu 5,7 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj 50 odstotkov več kot lani. Zaradi načrtovane gradnje čistilne naprave si namreč obetajo dober milijon in pol evrov evropskih sredstev. Med predvidenimi večjimi investicijami so še: prenova športnega igrišča pri osnovni šoli, odkup objekta stare kinodvorane in druge.

* Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje je dejavno že 40 let. Deluje v konjiški, zreški in vitanjski občini. Obletnico bodo počastili s prireditvijo, ki bo pozno popoldne v Domu kulture v Slovenskih Konjicah.

* Celjsko sodišče je danes razpisalo predobravnavni narok za Konjičana Borisa Klančnika zaradi ogrožanja splošne varnosti na njegovi posesti

* Dijaki Gimnazije Slovenske Konjice bodo dopoldne v konjiški zdravstveni dom prinesli slikanice, ki so jih napisali in ilustrirali sami. S pomočjo zdravstvenega doma so jih natisnili, odslej pa bodo krajšale čas otrokom v čakalnicah.

* Na celjskem sodišču se nadaljuje sojenje tudi nekdanji sodnici in odvetnici Bredi Kovač

* V prostorih Ljudske univerze Šentjur bo Bogdan Rahten popoldne predaval o Zamerah, ki postanejo del lastne omejitve

* Na Planini pri Sevnici v tamkajšnji knjižnični izpostavi pripravljajo otroške ustvarjalne delavnice z Nado Vreže na temo Skrbimo za naš planet

* V sklopu tedna splošnih knjižnic bodo v Aninem dvoru v Rogaški Slatini začeli bralno značko z Zvezdano Mlakar, začenjajo tudi bralne značke za odrasle. Prav tako bo v tamkajšnji knjižnici in v enoti Rogatec dan brezplačnega vpisa.

V Šmarju pri Jelšah pa zvečer prirejajo sprehod po Šmarju z Legendami.

* Terenska posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v Dobrovljah. Patronažna medicinska sestra Mihaela Justinek bo v tamkajšnjem domu krajanov svetovala in odgovarjala na vprašanja o tveganem pitju alkohola.

* Košarkarje Rogaške drevi čaka nova tekma v mednarodni ligi ABA 2. Slatinčani bodo gostili Lovćen. V 1. slovenski ligi pa bodo šentjurski košarkarji prvič igrali z novim trenerjem – Aleš Pipan bo Šentjur premierno vodil proti Krki v Novem mestu.