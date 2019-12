Sreda, 18. december – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Svetniki občine Oplotnica bodo na popoldanski seji med drugim potrjevali nove cene ravnanja s komunalnimi odpadki. Seznanili se bodo z osnutkom investicijskega načrta za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Dravinje. Prav tako z ugotovitvami nadzora zaključnega računa proračuna občine za preteklo leto.

* Konjiški župan Darko Ratajc bo dopoldne sprejel gospodarstvenike. Prednovoletno srečanje bodo imeli v Penzionu Kračun v Ločah. Že pred tem bo župan obiskal tudi Varstveno delovni center, in sicer enoto Slovenske Konjice.

* Srečanje župana s starejšimi občani bo dopoldne v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek.

* S slavnostno sejo in dnevom odprtih vrat bo nocoj Ljudska univerza Slovenska Bistrica zaokrožila jubilejno leto, 60. let delovanja.

* Z zaslišanjem oškodovank se v Celju tretji dan zapored nadaljuje sojenje Jožetu Canku in soobtoženim za trgovanje z ljudmi in zlorabo prostitucije

* Na celjskem Glavnem trgu bo nocoj koncert Rolling Train – z rokom 70-ih in 80-ih, z vplivom popa, kantrija in bluesa.

* Na mestnem trgu v Slovenski Bistrici bo danes oživel Božični sejem z lokalno praznično ponudbo in spremljevalnim programom. Danes bo še posebno veselo – saj bodo pričakali dedka Mraza, oživela pa bo tudi Pravljična dežela s Snežno kraljico in artisti na hoduljah. Zvečer bo v mestu tudi revija prazničnih pričesk frizerskega salona Fru fru (Christmass hair & fashion show). Sodelujeta glasbenika Teja Pančič in Mike Orešar.

* Literarni večer z Deso Muck popoldne prirejajo bo v knjižnici Šolskega centra Rogaška Slatina. Pogovor s priznano pisateljico, dramatičarko, igralko in publicistko bodo vodili dijaki.

* V Medgeneracijskem centru Vojnik se opoldne začenja Božični Repair caffe, namenjen popravilu božičnih izdelkov in dekoraciji.

* Terenska posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v Dobrovljah. Patronažna medicinska sestra Mihaela Justinek bo v tamkajšnjem domu krajanov svetovala in odgovarjala na vprašanja v zvezi z zdravjem.