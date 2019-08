Sreda, 14. avgust – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na sestanek na Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljano bo dopoldne odšla delegacija konjiške Občine.

* Danes in jutri je na naslov šentjurske občine še možno oddati predloge za imenovanje častnega občana in drugih občinskih priznanj.

* Nocoj bo v Celju koncert etno-šansonjerskega benda Same babe. Publiko bodo očarale s svojim posebnim pristopom do slovenske ljudske glasbe in poezije.

* Zaključni koncert Musica Camerata z opernim programom bo v sklopu Aninega festivala ta večer v Paviljonu Tempelj v Rogaški Slatini.

* Župnija Čreščnjevec prireja popoldne romanje na Ptujsko goro. Popotniki se bodo odpravili na pot popoldne izpred cerkve na Črešnjevcu. Na Ptujski gori se bodo udeležili večerne svete maše ter procesije z lučkami.

* Terenska posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v Polenah. Katja Hatunšek Lesjak, mag. psih, bo v tamkajšnjem domu krajanov svetovala in odgovarjala na vprašanja o dejavnikih tveganja za samomor in o preventivnih aktivnostih, da se samomorilno vedenje ne pojavi.

* Medgeneracijski center Kamra Vojnik opoldne pripravlja delavnico za otroke na temo izdelave lastnih vrečk.

* Dopoldne se v Mišku Knjižku lahko otroci med 7. in 12. letom družijo ob knjigi in filmu.