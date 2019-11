Sreda, 13. november – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Nocoj bodo v Ljubljani podelili priznanja najbolje ocenjenim v tekmovanju Moja dežela – lepa in gostoljubna. Med nominiranimi kraji v posameznih kategorijah so tudi Slovenske Konjice, Zreče, Podčetrtek in Rogaška Slatina. Za priznanje se potegujejo še Glamping term Olimia, MCC Hostel Celje, pa šentjurski Zgornji trg in bencinski servis Petrol na Planini pri Sevnici.

* Popoldne bo na celjskem Glavnem trgu slovesnost ob prejemu nagrade European Heritage Award / Europa Nostra Award 2019.

* V Šentjurju bo danes srečanje ustvarjalcev turistične ponudbe pod delovnim naslovom Kulinarični izzivi v destinaciji

* Mladi za podnebno pravičnost bodo popoldne v celjskem MCC-ju od dr. Mihe Mikelja slišali znanstveno stališče o stanju Zemlje in ukrepih za boljšo prihodnost.

* V celjski knjižnici bo popoldne gledališka predstava Buča Debeluča v izvedbi gledališča Pravljičarna.

* Goran Vojnović, večkrat nagrajeni režiser, scenarist, kolumnist in pisatelj danes gostuje na literarnem večeru Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

* Ježkove pravljice s Simono Kopinšek popoldne pripravljajo v knjižnici v Rogatcu.

* Predavanje o Domači lekarni Arcniji bo popoldne v novih prostorih Medobčinskega društva gluhih in naglušnih v Slovenskih Konjicah. Katja Senica bo predstavila naravne načine zdravljenja za najpogostejše zdravstvene težave.

Ob 10-letnici delovanja poslovalnice Lekarne Celje v Vitanju pa bo drevi v prostorih pod Občino Vitanje brezplačno predavanje farmacevtke Špela Boh na temo: Težave s ščitnico.

* Terenska posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v Polenah. Patronažna medicinska sestra Mirjam Močnik bo v tamkajšnjem domu krajanov svetovala in odgovarjala na vprašanja o tveganem pitju alkohola.