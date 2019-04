Sreda, 10. april – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* 14. Festival prostovoljstva bodo dopoldne predstavili v Celjskem mladinskem centru.

* Na Rogli od včeraj gostijo 57. domijado, danes pa več kot 250 dijakov, vzgojiteljev, ravnateljev in drugih gostov čaka še en dan druženja. Gre za največje in najpomembnejše športno-kulturno srečanje dijaških domov Slovenije, kjer dijaki skupaj ustvarjajo, tekmujejo, se povezujejo.

* Dobrodelni koncert I. gimnazije v Celju bo nocoj v Celjskem domu. Zbrani denar bodo namenili družini iz Celja s tremi otroki, ki je ostala brez očeta.

* Največji festival dijaške ustvarjalnosti na Celjskem – že 11. 3-KONS, ki združuje šole s Kosovelove ulice, bo dopoldne na Srednji šoli za gostinstvo in turizem.

* V šentjurski galeriji na Zgornjem trgu danes odpirajo razstavo z naslovom Barvitih 20 let Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik.

* V Ipavčevem kulturnem centru Šentjur bo v okviru koncertnega cikla Bendžo nocoj nastopil Vlado Kreslin.

* V kulturnem centru v Rogaški Slatini bo popoldne letni koncert vokalne in glasbene skupine Šolskega centra Rogaška Slatina Pomladna sanjarjenja.

* Dom starejših Šentjur drevi gosti Jasmino Pepel, ki pripravlja delavnico o zeliščnih sirupih, ki si jih lahko pripravimo sami.

* Posvetovalnica konjiškega Zdravstvenega doma in Rdečega križa bo dopoldne v Polenah. Patronažna medicinska sestra Mirjam Močnik bo v domu krajanov svetovala in odgovarjala na vprašanja na temo ‘Varno na sonce’.

Predavanje na temo ‘Regrat in ostali sončki’ pa bo drevi v prostorih poročne dvorane Vitanje. Predavanje bo izvajala farmacevtka Dragica Černigoj Kropf, vodja lekarne v Vitanju.