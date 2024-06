Srečanje članov

Člani in simpatizerji Društva proti mučenju živali Celje in Mujckovega domeka so pripravili polletno srečanje. Sproščeno druženje je potekalo ob pogovoru o prihodnjem delovanju, motivaciji mladine in aktivnostim na terenu. Pravijo, da bodo vse sile usmerili k še boljšemu življenju manj srečnih živali v Celju in okolici. Veseli so tudi vpisa novih članov. Člani in simpatizerji društva: Gordana Possing, Marjana Koban, Zvezdana Holcinger, Frenk Vohar, Darinka Marinkovič, Marjan Tržan, Alenka Voglar, Jože Valant, Helena Hoblaj, Matej Videčnik, Verica Skok in Robert Krebar. Foto: Matej Videčnik.