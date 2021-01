Srečali so se z Esadom Babačićem

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče je pripravila virtualno srečanje s pesnikom, pisateljem in z novinarjem Esadom Babačićem, ki so ga v sklopu projekta ‘Povabimo besedo’, ki ga podpra Društvo slovenskih pisateljev, pripravili konec decembra. Esad Babačić je v letu 2020 za zbirko esejev ‘Veš, mašina svoj dolg’ prejel Rožančevo nagrado.

“Bilo je pravo multimedijsko doživetje, v katerem so se prepletali preprosti, a globoki stihi, po-staje in vlaki, izseki iz filmov, besedni oblaki sodelujočih, športni junaki, čakanje in hrepenenje, udarna in tiha glasba. Vse našteto razodeva navdihujoča Babačićeva misel, ki verjame v srčnost ljudi, skupen koš, pank, šport in v moč besede,” je povedala prof. Marjana C. Weiss. “V letu 2020 je bilo zaradi omejitev manj priložnosti za kulturne trenutke, zato verjamemo, da bomo v letu 2021 poravnali naš kulturni dolg.” (E. N.)

