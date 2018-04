Srečali so se ministranti Dekanije Slovenske Konjice

Popoldne se je v konjiškem Župnijskem domu zbralo okoli dvajset osnovnošolskih ministrantov in ministrantk Dekanije Slovenske Konjice. Srečanje z geslom »Bodi pogumen, postani svetnik« so vodile sestra Štefka Klemen, uršulinka iz mariborskega Centra za duhovne poklice in katehistiniji Marija Magdalena Novak ter Katja Kac Zupančič. Skupaj so se pogovarjali o svetnikovem življenju in kako priti do svetosti. Temu so sledile ustvarjalne delavnice.

Več preberite kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.