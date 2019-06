Srebrni na sceni in osmi v nogometu na svetu + FOTO

Humane zvezdice ali Art Football team Slovenija, nogometna reprezentanca estradnih umetnikov, je letos že sedmič sodelovala na svetovnem nogometnem prvenstvu Art football, ki ga organizira svetovna art zveza – WAFA. Na največjem festivalu umetnosti in nogometa v Moskvi je nastopilo 16 najboljših reprezentanc iz vsega sveta. Slovenija je zasedla končno osmo mesto, kar ji daje pravico, da brez kvalifikacij nastopi tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki bo jubilejno deseto. So pa slovenski fantje zablesteli v umetniškem delu festivala – v kategoriji najboljši glasbeni program so osvojili srebro. V slovenski ekipi je bil tudi tokrat predsednik organizacijskega odbora konjiškega Grand Prixa v boksu, Polskavčan Nani Franc Matjašič, ki so ga med drugim izbrali celo za prvega predsednika evropske zveze Art football – AFAEU. “Naša prva naloga bo vključitev čim več držav v zvezo, saj je ta oblika športa oziroma nogometa, umetnosti in glasbe ter humanitarnosti vse bolj priljubljena in v velikem vzponu. In pa seveda krepitev sodelovanja z različnimi evropskimi organizacijami, tako glasbenimi, nogometnimi in humanitarnimi. Prva tako nas čaka tudi organizacija evropskega nogometnega prvenstva z velikim glasbenim festivalom. Upam in želim si, da bo to v Sloveniji,” je ob prihodu domov dejal Matjašič.

