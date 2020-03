SPREMLJAMO: Zaposlena v zreškem Mercatorju ni okužena s koronavirusom

10.20

Zaposlena v administraciji Mercator marketa Zreče ni okužena s koronavirusom. Informacijo so že potrdili na Občini Zreče. Trgovina bo znova odprta od 11. ure.

8.45

Mercator Market Zreče je trenutno še zaprt. Tam v administraciji zaposleno gospo s sumom na okužbo s koronavirusom so včeraj poslali v UKC Maribor, kjer so opravili testiranje. Gospo so sinoči iz bolnišnice odpustili v domačo samoizolacijo. Rezultate testiranja pa pričakujejo danes, a jih zjutraj še niso imeli niti v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice. Že včeraj so opravili tudi dekontaminacijo trgovine, če pa bo rezultat testirane pozitiven, pa bodo stopili v kontakt s preostalimi zaposlenimi in jim odredili 14-dnevno samoizolacijo.

*Situacijo spremljamo in bomo novico dopolnjevali.