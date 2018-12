Sprememba režima na avtobusni postaji Konjice

Na konjiški avtobusni postaji se ne bo več mogoče peljati mimo postaje, nameščene so dodatne ovire za onemogočanje nepravilne vožnje vozil. Vožnja mimo avtobusne postaje je namreč dovoljena samo za avtobuse, minibuse in kombije za prevoz oseb.

Prav tako je občina Slov. Konjice poskrbela, da je na postaji dopolnjena in dodatno zarisana prometna signalizacija za urejanje poteka prometa znotraj postaje.