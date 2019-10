Rogla: Sprehodi med krošnjami navdušujejo

Mineva mesec dni od odprtja Poti med krošnjami Pohorje. Več kot 30 tisoč ljubiteljev narave se je v prvem mesecu sprehodilo med krošnjami na Rogli. Tudi obiskovalci iz tujine.

Obiskovalci prihajajo na Roglo po svojevrstno doživetje vsak dan. Prevladujejo družine in organizirane skupine. Najbolj množični so obiski ob petkih, sobotah in nedeljah. Gre predvsem za enodnevne goste. Kot še pravi dr. Jurij Gulič, direktor podjetja Pot med krošnjami, je med gosti največ Slovencev, nekaj tudi Avstrijcev in Hrvatov ter prebivalcev anglosaksonskih držav. Kako čim bolje izkoristiti množičen obisk?

Ponudba lokalnih produktov

Ker bodo okrepili promocijske aktivnosti projekta Pot med krošnjam Pohorje, si obetajo še več gostov iz tujine. “Promovirali bomo naše kraje, ljudi in njihovo delo. Zato bomo ponudbo nadgradili z lokalnimi produkti. Na prodaj bodo raznovrstni izdelki, ki so prepoznavni za naš prostor. Med novostmi, ki jih načrtujemo velja izpostaviti še uvedbo tematskih dni. Deset jih načrtujemo naslednje leto. Namenjeni bodo predvsem mladim in družinam. Tudi na obiskovalce s posebnimi potrebami ne bomo pozabili,” napoveduje direktor Gulič. Ob tem dodaja, da bodo naslednje leto na voljo tudi vodenja za skupine. Ciljajo predvsem na osnovne šole, in sicer na učence prve, druge in tretje triade.

Gostinci imajo več dela

Turistična novost že poraja nekaj multiplikativnih učinkov. Gostinski lokali so bolje obiskani, saj se povečuje povpraševanju po gostinski ponudbi. Pa ne zgolj to. “Na Rogli zaznavamo tudi večji obisk doživljajske ponudbe. Zelo dobro sta obiskana Škratova učna pot in Energijski park Natura. Sankališče Zlodejevo pa v tej topli in sončni jeseni beleži rekorden obisk,” pravi direktorica Uniturja Barbara Soršak, ki je prepričana, da se ugled destinacije Rogla-Pohorje povečuje. Marketinške aktivnosti bodo, kot še pravi Soršakova, usmerjali v to, da bodo privabili več gostov, ki bodo ostali dlje kot ena dan. Da bodo pri njih počitnikovali. Zato že snujejo nove produkte. Z najnovejšo pridobitvijo Pot med krošnjami na Rogli tako “rešujejo” jesenske in spomladanske nesezonske mesece. Zimska sezona jim zdaj prinese okoli 65 odstotkov zaslužka, poletje okoli 20 odstotkov, le 15 odstotkov prihodkov ustavijo spomladi in jeseni. Pričakujejo, da bo poslej drugače.