Športniki v teh dneh največ vaj opravijo doma in v naravi

Koronavirus je močno spremenil tudi vsakdan športnikov. Pri nekaterih s Konjiškega, Zreškega in Oplotniškega smo preverili, kako trenirajo v času, ko so močno omejeni in ko ni tekmovanj.

Konjiška teniška igralka Tamara Zidanšek vsak dan med tednom opravi 3 do 4-urni trening, v pretežnem delu za telesno pripravljenost. Opravi ga doma ali pri babici v notranjih prostorih. Kadar ji vreme to dopušča, pa je zunaj, v naravi, pred hišo pri babici. Dela razne vaje na blazini, z utežmi in uporabo drugih rekvizitov.

Judoist iz Oplotnice Alen Vučina je povedal, da za kondicijsko pripravo skrbi s tekom na hribe. Ko je vreme slabše, pa se največ posveča treningu moči. V glavnem trenira dvakrat dnevno po približno uro in pol. Le ob nedeljah ima dan ‘povsem zase’.

Iz Zreč prihaja triatlonec Tim Gošnjak: “Vse treninge, ki jih imam, delam doma. Kar precej pogrešam plavanje, ker je bazen zaprt. Vendar sem ga delno nadomestil z vajami za plavanje. Trening kolesa opravim, če se le da zunaj, če ne pa na ‘kicerju’ oz. trenažerju. Tečem pa zdaj zunaj, čeprav sem kar nekaj časa preživel tudi na tekaški stezi. Časovno trenira toliko, kot je pred koronavirusom, to je od 20 do 24 ur na teden.

Članica Odbojkarskega kluba Weiler Volley Zreče Neža Pec te dni trenira v hiši ali pa zunaj. Kondicijski trener jim je namreč napisal vaje, ki jih lahko delajo doma. Prav tako pa gre tudi na kakšen pohod ali tek. “Vaje delam od ponedeljka do petka po uro in pol na dan,” je povedala odbojkarica, ki dodaja, da v tem obdobju najbolj pogreša tekme in podporo navijačev.

Alen Bračko je član Kluba borilnih veščin Tepanje. Tudi on poudarja, da so se razmere za treninge in priprave zaradi nastale situacije precej poslabšale, saj ne morejo izvajati skupinskih vadb, ki so jih bili vsakodnevno vajeni. Za moč, vzdržljivost in kondicijo pa se po njegovih besedah da poskrbeti z raznoraznimi pripomočki – kondicijo ohranja predvsem s tekom v naravi.

Glede treningov je trenutno nekoliko bolj mirno pri strelcu Jakobu Petelineku iz Draže vasi. Skoraj vsak dan gre sicer na daljši sprehod po Konjiški gori, krajšo pavzo pa si je privoščil glede streljanja z zračno puško. Drugače pa, ko je lepo vreme, z malokalibrsko puško trenira na svojem strelišču.

Med tistimi, ki vsak dan trenira doma in v naravi, je tudi rokometaš Patrik Šuntner. Konjičan, ki je član velenjskega Gorenja, dopoldanske treninge namenja predvsem vzdrževanju mišične mase. Ob popoldnevih pa gre v naravo in se posveča hoji v hrib, hitri hoji, teku, …

V naravi – na trimstezi v bližini svojega doma, v teh dneh trenira atletinja Tinkara Jakopič. Sprinterske treninge dela po programu, večkrat tedensko pa hodi še po Konjiški gori. Konjičanka, ki tekmuje za celjski Kladivar, ob tem vaje za stabilizacijo in moč opravlja doma. Trenutno trenira šestkrat na teden, dolžine njenih treningov pa so zelo različne, od ene ure do dveh ur in pol na dan.

