Športni strokovnjaki in trenerji so zaskrbljeni – otrokom so preko noči odvzeli športno udejstvovanje

Po tem, ko je Slovenija razglasila epidemijo in posledično sprejela ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, je v paket ukrepov padla tudi športna dejavnost. Športni strokovnjaki in trenerji so zaskrbljeni predvsem nad tem, da je obstal šport otrok. “Otroke so ves ta čas predstavljali kot najmanj ranljivo skupino v borbi s tem ‘čudnim’ virusom. Preko teh ukrepov pa so naenkrat izpadli najbolj ranljivi. Preko noči se je otrokom odvzelo udejstvovanje s športom, tudi osnovno gibanje. Ti otroci zdaj vegetirajo in to ne vodi nikamor,” opozarja profesionalni trener košarke in vodja košarkarske šole Miki šport, Konjičan Miloš Šporar.

Šporar od lokalnih oblasti pričakuje, da bodo, ko bodo začeli ukrepe sproščati, otroke čim prej spustili v športne objekte, da bodo otroci lahko začeli vsaj približno normalno živeti.

Celoten zapis Šporarja z naslovom ‘Ko šport otrok obstane’ lahko preberete v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

