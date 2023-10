Sporočilo miru pomembnejše kot kadarkoli

Pozdrav ptic miru. Učenci Osnovne šole Lava, njihovi učitelji in starši so z aktivnostmi, usmerjenimi v mir, osebno zadovoljstvo, ravnovesje in ekrane znova naredili korak naprej.

V okviru osrednjega dogodka Pozdrav ptic miru, ki je potekal minuli vikend, je v središču mesta sodelovalo vseh 495 učencev Osnovne šole Lava in prav tako vsi strokovni delavci šole. »V šoli so ostali le prvošolci ter njihovi starši, ki so dopoldne preživeli ustvarjalno in zanimivo ter se posvetili drug drugemu s temo miru,« pove ravnateljica, mag. Marijana Kolenko.

Vse aktivnosti so bile usmerjene k razmišljanju o miru, osebnem zadovoljstvu, ravnovesju, ekranih (vseh vrst) – kaj nam prinašajo, kaj nam jemljejo ter v povezavi z mirom. Šola je v poslanici zapisala: “Gradimo boljši svet za človeka prihodnosti. Odprimo srce, prisluhnimo drug drugemu in bodimo pristni, saj tega umetna inteligenca ne zmore.”

Več o dogodku in sami osrednji temi pa vas čaka v aktualni številki časopisa Celjan.