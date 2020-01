Spomladi že četrti Festival pod Pohorjem: prijave odprte

Že četrti festival narodno-zabavne glasbe Festival pod Pohorjem bodo spomladi pripravili v Oplotnici. Ansambli se že lahko prijavijo.

Dogodek je v preteklih letih postal medijsko odmeven in prepoznaven. Lani ga je posnela in predvajala RTV Slovenija in tudi letos bo tako.

Kot je povedal predsednik Kulturnega društva Festival Oplotnica Franci Ribič, se vsako leto na festival prijavi več ansamblov. “Naš festival se je postavil ob bok drugim uglednim festivalom v Sloveniji, kar nas zelo veseli.”

Prijave in nagrade

Člani Kulturnega društva Festival Oplotnica so decembra že objavili razpis za festival, ki bo 22. maja na grajskem dvorišču v Oplotnici. Nastopilo bo 12 ansamblov, od katerih bo vsak izvedel dve skladbi v živo. V tekmovalnem delu lastno, avtorsko pesem, poleg te pa še drugo, ki jo bo z žrebom določila komisija.

Ansambli so bodo potegovali za nagrade strokovne komisije in občinstva. Zmagovalci bodo prejeli denarne nagrade in snemanje videospota oziroma snemanje pesmi v studiu ter plakete.

Glasbeniki se lahko prijavijo do 10. februarja na naslov: KD Festival Oplotnica, Čadram 33a, 2317 Oplotnica, ali na info@festival-oplotnica.si, vse podrobnosti pa so objavljene tudi na spletni strani festivala.

(N. K.)