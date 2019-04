Spomladanska utrujenost ‘na pohodu’

Težava ali izgovor? Spomladanska utrujenost telo lahko ‘prevzame’ ob nastopu pomladnega vremena in tudi že krepko daljših dneh, ki narekujejo drugačen dnevni ritem, torej običajno marca ali aprila.

Zaradi toplejšega vremena se žile razširijo, pretok krvi v organe se poveča, pospeši se presnova, zato telo porablja več energije in se hitro lahko ujame v zanko utrujenosti. Svoje prispevajo še hitre, pogoste spremembe vremena – za organizem so naporne spomladi izrazitejše temperaturne razlike med še mrzlimi jutri in včasih že zelo toplimi popoldnevi.

Glavni vzroki?

Pomlad je odlična priložnost, da se znebite slabih navad, sploh tistih, za katere veste, da slabšajo vaše počutje in razpoloženje. Glavni ‘slabiči’ so nezdrava prehrana, kajenje, prekomerno uživanje alkohola in kave, zasedenost oziroma premalo gibanja. Pomembna pa sta tudi zadosten spanec (vsaj 8 ur dnevno) in uspešno kljubovanje vsakdanjemu stresu.

