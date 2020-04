Spomladanska pozeba močno prizadela nasade na Bistriškem

Spomladanska pozeba je precej prizadela nasade na Bistriškem. Na tem območju pridelovalci nimajo oroševalnih sistemov, s katerimi bi lahko zaščitili jablane in drugo sadno drevje pred pozebo. Tako jabolk, še posebno zgodnejših sort, letos v teh koncih ne bo kaj dosti.

Pozeba na Bistriškem zelo redko prizanese

»Na območju Upravne enote Slovenska Bistrica je bila 15. aprila in tudi v dneh kak teden prej temperatura kar nekaj stopinj pod ničlo, kar pomeni, da je bila v nasadih pozeba. V teh koncih imamo približno 150 hektarov intenzivnih sadovnjakov, predvsem jablan, in vsi so zelo prizadeti. Po prvih ocenah je škode ponekod okoli 60 odstotkov, v večini sadovnjakov pa od 90 do 100 odstotkov, odvisno od lege sadovnjakov. To so prve ocene, saj se bolj natančno pokaže kolikšna bo škoda, šele čez nekaj dni,« pove vodja slovenskobistriške izpostave Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj Marija Kresnik.

Jabolk ne bo kaj dosti

Rene Martini iz Slovenske Bistrice ima v okolici tamkajšnjega pokopališča 8 hektarjev nasadov jablan. Spomladanska pozeba je bila močna. »V spodnjem delu je 90 do 100-odstotna škoda, v višjem delu ob cesti pa bo nekaj pridelka še ostalo, a se bo pa to videlo čez mesec ali dva,« pravi pridelovalec, ki jabolka sicer proda podjetju Evrosad. Njegovi nasadi jablan so stari blizu dvajset let. Zaradi izkušenj iz preteklih let, ko so pozebe že »vzele« ves prihodek, ima svoje nasade zadnja tri leta zavarovane. (B. Petelinšek)