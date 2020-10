Spodnja Polskava dobila zapis svoje zgodovine

Mirko Munda s Pragerskega je letošnji dobitnik priznanja Občine Slovenska Bistrica in avtor nove knjige Spodnja Polskava in njena stoletja.

Mirka Munda je poklicno zaznamovala predvsem 35-letna novinarska kariera. Začel je pri ptujskem Tedniku in že po šestih mesecih nadaljeval pri Večeru, kjer je leta 2008 dočakal tudi upokojitev.

»Ker sem otroštvo in mladost preživel na Pragerskem, to obdobje pa je bilo izjemno lepo, me je v letih, ko sem živel v Murski Soboti in Mariboru, nostalgija nenehno vlekla v rojstni kraj. Zato sem se s svojim pisanjem, kadar sem le mogel, vračal v svoje rojstno okolje,« pravi danes.

Ob tem dodaja, da ga zgodovina zanima že od malih nog, da mu je več kot hobi, kar strast. To je prvi razlog, da se je lotil tudi publicistike. Drugi pa je v dejstvu, da je kot novinar naletel na mnogo tem, ki so ga tako pritegnile, da bi jih rad temeljito raziskal, a mnogih zaradi vsakodnevnih obveznosti ni mogel. Tako je že pred desetletji objavil v Večeru podlistke o njegovem rojstnem Pragerskem, slovenskobistriških grofih Attemsih, denacionalizaciji spodnjepolskavske gmajne itn. Ko je bil še zaposlen, je napisal in izdal tudi dve knjigi: prva, izšla je leta 1990 z naslovom V imenu ljudstva, povzema tragične usode in stiske ljudi ob povojnih nacionalizacijah in zaplembah premoženja, v drugi, naslovil jo je Beograjska spletka, je dokazoval, da je socialistična Jugoslavija »pokala po šivih« že v šestdesetih in sedemdesetih prejšnjega stoletja ter da se »slovenska pomlad« ni začela šele v devetdesetih letih, ampak že mnogo prej. Odkar je v pokoju, pa se je poglobil najprej v zgodovino Pragerskega, o čemer sta izšli dve knjigi, letos pa je Zavod za kulturo Slovenska Bistrica založil še obsežno delo o preteklosti sosednje Spodnje Polskave, ki jo bogati tudi približno 300 fotografij, skic in drugih ilustracij. Sogovornik tudi poudarja, da po stroki ni zgodovinar, zato ne piše kot zgodovinarji, ampak kot raziskovalni novinar. Piše v prvi osebi, v svoje pripovedi se trudi pripeljati čim več ljudi in predstaviti njihove usode ter življenjske radosti in stiske. Seveda pa dosledno spoštuje pravila o navajanju samo verodostojnih virov. (A. Sobočan)

Pogovor z Mirkom Mundo je objavljen v aktualni oktobrski številki Bistriških novic.