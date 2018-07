Danes popoldne so po Sloveniji ponovno nastajale plohe in nevihte, ponekod je padala tudi toča. Močno neurje je povzročilo nemalo težav – zlasti na Koroškem in Dolenjskem. Zalivalo je objekte, ponekod so ulice popolnoma poplavljene. O toči poročajo iz Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Zreč,. in drugih krajev na Štajerskem, po prvih podatkih pa toča večje škode ni povzročila. Spodaj objavljamo nekaj videoposnetkov uporabnikov družabnih omrežij.