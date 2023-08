Spet doma na Srečni ploščadi v Zrečah

Na Srečni ploščadi v Zrečah je včeraj potekala celodnevna prireditev za vse generacije, zbirali so tudi prispevke za družine, ki so jih zajele poplave.

Poletje v Zrečah končujejo dobrodelno. Na Srečni ploščadi na zreški tržnici so pripravili prireditev SPET DOMA. Dopoldne so v sodelovanju s Splošno knjižnicio Slovenske Konjice priredili sejem brezplačnih rabljenih knjig, predstavo za otroke Maje Furman ter glasbeni nastop Maje in Vlada Ravničana, v večernih urah pa so se predstavili člani NK Zreče . Dogajanje so končali z večernim koncertom domačinke Sofy M z gosti. Poglejte VIDEO.

Na prireditvi so v sodelovanju s Humanitarnim društvom Enostavno pomagam zbirali prostovoljne prispevke za družine, ki so jih zajele nedavne poplave.

