Šparglji zrastejo tudi v domačem vrtu

Čeprav niso najbolj klasična zelenjava na naših vrtičkih, lahko okusne in nadvse zdravilne šparglje gojite tudi doma.

Šparglji so trajnica, ki na istem mestu domuje celo 20 let in več. Uživamo delikatesne nežne poganjke, ki so lahko zeleni, vijoličasti ali beli. Lahko jih gojimo doma in jih v tem primeru uživamo že od aprila. V času polne rodnosti, ko so torej rastline stare 5 let in več, jih lahko režemo okoli 8 tednov.

Če želite tudi vi na vrtu gojiti šparglje, potrebujete košček zemlje s sončno lego, naj bo zaščiten pred vetrom in z dobro pripravljeno prstjo, ta naj bo odcedna. Morate se zavedati, da bodo na tem mestu šparglji rastli zelo dolgo. Nikar pa jih ne sadite tja, kjer so prej rasle korenovke ali gomoljnice.

Marca ali aprila lahko posejete semena špargljev. Kmalu bodo zrastle male rastline, ki na začetku spominjajo na smrečice. Če ste setev zamudili, nič hudega, sadike so na voljo tudi v vrtnarijah. Ne glede na to, ali ste sadike vzgojili sami ali ste jih kupili, jih je dobro enkrat do avgusta presaditi na prosto. No, nekateri jih imajo v lončkih vse do naslednje pomladi, ko jih posadijo na prosto kot enoletne sadike.

Najpogosteje se pravzaprav ljudje odločajo, da sadijo enoletne sadike. Nasad najbolje zasnovati zgodaj spomladi. Nato naredite jarek, globok okoli 15 do 20 centimetrov za zelene šparglje, širina dna pa naj bo enaka širini lopate oziroma okoli 30 centimetrov.

Dobri sosedje špargljev so krompir, solata, motovilec, špinača in paradižnik.

Slabi sosedje špargljev so česen, čebula, por drobnjak in meta.

V jesenskem času, po navadi je to konec oktobra, ko šparglji olesenijo, jih je najbolje kar pokositi. Če bi želeli domača semena, je takrat tudi idealen čas, da jih shranite in vam bodo zagotovo prav prišla naslednje leto.