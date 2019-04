Šparglji s pršutom

Sestavine za 2 osebi:

8 špargljev

8 kosov pršuta

žlica olivnega olja ali žlica masla

sol in poper

parmezan

Priprava:

korak:

Če so šparglji tanjši, jih lahko pripravimo brez predhodnega pokuhavanja. Odlomimo jim spodnji oleseneli del, jih splaknemo z vodo in osušimo na papirnati brisači. Na krožniku jih pokapljamo z oljem ter solimo in popramo.

korak:

Vsak špargelj ovijemo s pršutom in ga popečemo na ponvi brez dodatnega olja. Šparglje pečemo približno tri minute na vsaki strani. Če pa so šparglji debelejši, jih predhodno na hitro pokuhamo, v slani vodi jih pustimo vreti pet minut, in jih šele nato ovijemo v pršut in popečemo.

korak:

Po vrhu pečenih špargljev naribamo malo parmezana in postrežemo s svežo žemljico.