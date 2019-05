Šparglji malo drugače

Sestavine za 3 osebe:

½ kg zelenih špargljev

1 večja čebula

1 velik korenček

1 mesnata paprika (zelena ali rdeča)

6 jajc

oljčno olje

sol in poper

Priprava:

korak:

Nasekljamo čebuli ter narežemo korenček in papriko na manjše koščke. Špargljem potrgamo spodnji del in jih narežemo na kolobarčke, le glavice pustimo cele.

korak:

V voku ali ponvi na malo oljčnega olja na visoki temperaturi na hitro prepražimo najprej čebulo. Prepraženo predevamo v drugo posodo in v voku spet na visoki temperaturi prepražimo skupaj korenček in papriko, tudi to predevamo k čebuli. Nato enako prepražimo še šparglje in jih dodamo k ostali prepraženi zelenjavi.

korak:

V vroč naoljen vok zlijemo dve razžvrkljani jajci, katerima smo dodali ščepec soli in popra. Jajci razlijemo po ponvi podobno, kot bi pekli palačinke. Ko zakrkneta, ju z dvema kuhalnicama raztrgamo na kosce, malce pomešamo in dodamo k zelenjavi. Enako spečemo tudi ostala jajca. Na koncu vse skupaj stresemo nazaj v vok, začinimo po okusu, premešamo, dušimo še kakšno minuto in postrežemo s kosom kruha.