Spar Slovenija obdaril tudi celjski materinski dom

Podjetje Spar Slovenija je mamicam in otrokom, ki bivajo v materinskih domovih, že osmo leto zapored pričaralo nasmeh na obraz. Z donacijami plenic za najmlajše in šolskih potrebščin za šoloobvezne otroke so obdarili kar deset materinskih domov po vsej Sloveniji.

Spar Slovenija vsako leto obdari materinske domove po Sloveniji z velikonočnim zajtrkom. Letos pa so zaradi izrednih razmer v času velikonočnih praznikov svojo tradicionalno dobrodelno akcijo izvedli julija ter tako mamice in otroke, ki z njimi bivajo v materinskih domovih, obdarili v najtoplejšem mesecu. Malčki in mladostniki so se razveselili novih zvezkov, barvic, barvnih kulijev in ostalih potrebščin, ki jih potrebujejo za novo šolsko leto, medtem ko so mamice z dojenčki prejele izdelke za previjanje.

Poslovodje Sparovih in Intersparovih trgovin so obiskale skupno deset materinskih domov v občinah Ljubljana, Maribor, Celje, Mozirje, Nova Gorica, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šempeter – Vrtojba, Škofljica in Žalec. (UC)