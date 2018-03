Spali bomo uro manj: ponoči prehajamo na poletni čas

To noč bomo spali eno uro manj. Ponoči namreč z zimskega prehajamo na poletni čas. Ob drugi uri zjutraj bomo urne kazalce premaknili za eno uro naprej, torej z druge na tretjo uro. Poletni čas bo veljal vse do konca oktobra, ko bomo urne kazalce znova premaknili eno uro nazaj.

Ni namreč pričakovati, da bomo že do jeseni premikanje ure opustili. Spomnimo, da smiselnost tega ukrepa zdaj – na zahtevo evropskih poslancev – preučuje Evropska komisija. Če bo potrdila negativne učinke premikanja ure, na kar nakazujejo nekatere študije, bo podala predlog za spremembe.