SP: slovenskim rokometašicam vozovnica za olimpijske kvalifikacije

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo na Danskem, Norveškem in Švedskem dosegla osnovni cilj, saj si je priborila mesto na enem od kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Iz ‘slovenske skupine’ so si napredovanje v četrtfinale zagotovile Francozinje in Norvežanke, ki so tudi edine premagale tretjeuvrščene Slovenke. Izbranke selektorja Dragana Adžića, med katerimi je bila tudi članica celjskega kluba Z’dežele Ema Marija Marković pa so bile v prvem delu boljše od Islandk in Angolk, v drugem delu pa od nasprotnic iz Južne Koreje in danes še od Avstrijk. (Jure Mernik)

Foto: IHS/Kolektiff Images