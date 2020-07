Šolski center Slovenske Konjice-Zreče: Odpovedali maturantski izlet

Zaradi novega koronavirusa je večina slovenskih maturantov letos prikrajšana za maturantski oziroma zaključni izlet. Tudi v Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče so ga odpovedali.

Kot je povedala Jasmina Mihelak Zupančič, direktorica Šolskega centra Slovenke Konjice-Zreče, so zaradi covida-19 pri njih odpovedali vse strokovne ekskurzije, tudi maturantski izlet za gimnazijce in dijake zaključnih letnikov na zreški Srednji strokovni in poklicni šoli. Menijo, da je varnost dijakov najbolj pomembna, zato se tveganjem niso želeli izpostavljati. Vendar se vsi dijaki v Sloveniji maturantskemu izletu niso odpovedali. Okoli 300 maturantov novogoriške, kočevske in škofjeloške gimnazije je sprva so nameravalo v Grčijo, a so si premislili in so se odločili za hrvaški otok Obonjan.