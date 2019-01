Šolski center Rogaška Slatina gostil strokovno srečanje učiteljev

Učitelji Obsotelja in Kozjanskega so se ponovno srečali na Šolskem centru Rogaška Slatina in prisluhnili izvrstnim strokovnjakinjam.

“Predavatelje in krovno temo srečanja izberemo v sodelovanju z osnovnošolskimi ravnateljicami in ravnatelji. Osnovna in srednja šola se morda razlikujeta po predmetnikih in po zahtevnostni ravni, a določeni izzivi in tematike so nam skupni. Preobremenjenost mladih s šolskim delom je vedno aktualna tema, nas pa je zanimalo, kako na občutek preobremenjenosti pri šolajočih se vpliva stabilnost njihove identitete,” je o izbiri letošnje teme povedala ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina mag. Dubravka Berc Prah. V prvem delu srečanja je antropologinja, predavateljica in kolumnistka dr. Vesna Vuk Godina spregovorila o pomembnih dejavnikih, ki vplivajo na razvoj identitete. Mladi (in tudi odrasli) se namreč vse pogosteje srečujejo s krizo identitete. Trdna identiteta pa je pomembna predvsem v trenutkih, »ko stvari ne gredo tako, kot bi mi radi«.

V drugem (izbirnem) delu so na slatinskem šolskem centru tokrat gostili dr. Zdenko Zalokar Divjak in mag. Maruško Željeznov Seničar. Zalokar Divjakova je govorila o pomembni vlogi učiteljev pri oblikovanju mladostnikove identitete. Željeznov Seničarjeva pa je spregovorila o različnih vrstah miselnosti, njihovem vplivu na uspešnost učencev in dijakov ter prikazala strategije za soočenje z ovirami, kritiko, uspehom in napakami.

Učiteljem takšna srečanja poleg novih strokovnih spoznanj prinašajo možnost povezovanja in izmenjave učiteljskih praks, izkušenj in pedagoških rešitev. Da so dobrodošla, pa kaže tudi obisk, ki je iz leta v leto večji, letos se jih je srečalo okrog 130.

