Šola v Rogatcu s skoraj 55.000 evri dolga

Svetniki občine Rogatec so se na zadnji seji seznanili s poslovanjem tamkajšnje osnovne šole. Čeprav je osnovna šola Rogatec zadnja leta izkazovala pozitivno bilanco, se je vendarle izkazalo, da ni tako. Dolga je skoraj 55.000 evrov.

Potem ko je Občina Rogatec od tamkajšnje osnovne šole zahtevala natančno poročilo poslovanja z vsemi odhodki, se je izkazalo, da šola vendarle ne posluje pozitivno, čeprav je leta izkazovala nasprotno. Dolga je skoraj za 55.000 evrov, ki ga je končno priznalo tudi vodstvo šole z ravnateljem Viljemom Prevolškom na čelu. Dolg je v veliki meri posledica najetja kredita, ki ga je šola pred približno petimi leti najela za odpravnino delavki, ki jo je ravnatelj samovoljno odpustil. Občina soglasja k najemu kredita ni dala niti ni bila obveščena o njegovem najetju. K dolgu naj bi svoje prinesle tudi razne svetovalne službe in kazni. Kljub sumu o dolgu je šola vsa ta leta izkazovala pozitivno poslovanje, kar naj bi jim uspevalo z odlaganjem plačil.

Zahtevajo sanacijski načrt in predložitev kreditne pogodbe

Na ponedeljkovi seji občinskega sveta je župan Martin Mikolič od ravnatelja izrecno zahteval predložitev sporne kreditne pogodbe, ki je leta ni želel razkriti. Prav tako mora pripraviti tudi sanacijski program, kako se bo dolg saniral. Enega so sicer že pripravili, a ga je Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec zavrnil, ker bi varčeval na račun otrok in inventarja.

Omeniti še velja, da dosedanjemu ravnatelju letos septembra poteče mandat, postopek izbire novega je že v teku. Prejšnji četrtek je Svet zavoda šole odpiral prispele vloge. Po neuradnih informacijah je kandidatov več, za nov mandat naj bi se potegoval tudi dosedanji ravnatelj.