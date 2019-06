Šok: prazne police v Tušu

Pred dnevi so bili obiskovalci hipermarketa Tuš v Celju šokirani, ko so bile nekatere police s sadjem in zelenjavo prazne. In to zaradi svetovnega dneva čebel. Na pobudo Rotaract Slovenija, v sodelovanju z oglaševalsko agencijo New Moment, s Čebelarsko zvezo Slovenije in Tušem so se kupci v trgovini lahko prepričali, kakšno bi bilo življenje brez čebel.

Čebele oprašijo 70 % naše hrane

V svetu brez čebel svojega najljubšega sadja in zelenjave namreč najverjetneje ne bi našli. Čebele so zaslužne za opraševanje kar 70 % naše hrane. Kljub temu da smo odvisni od njih, pa jih še vedno ogrožamo in zmanjšujemo njihovo populacijo. »Če bomo tako nadaljevali, na policah v trgovinah kmalu res ne bo več hrane. Svet brez čebel pa bo tako postal tudi svet brez nas,« so zapisali v Rotaract Slovenija, podmladku združenja Rotary.

Darilo ob rojstvu: medovito drevo

V Sloveniji se sicer zavedamo ogroženosti čebel, prav na pobudo naše države je OZN 20. maj razglasil za svetovni dan čebel. Slovenija je bila tudi med prvimi v EU, ki je leta 2011 na svojem območju prepovedala uporabo določenih pesticidov, nevarnih za čebele.

Mestna občina Celje je že pristopila k projektu Sadimo avtohtona medovita drevesa in bo vsakemu novorojenčku podarila drevo. Rotaract pa je v soboto pred celjskim gledališčem že zasadil medovite rastline v okviru projekta Čebelje oaze. Kar lahko pravzaprav naredi tudi vsak od nas in tako podpre domače čebelarje.