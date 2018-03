Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev

Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, ki je tretji najpogostejši rak pri ženskah in četrti najpogostejši pri moških. Program Svit je od začetka delovanja do danes pripomogel k zmanjšanju števila raka na debelem črevesu in danki, saj je ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s prese-janjem, sporočajo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Odzivnost vabljenih v Program Svit na ravni države je bila v letu 2017 63-odstotna. Žal pa se vsaka tretja oseba na vabilo v program ne odzove, pišejo v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE, kjer lahko preberete daljši prispevek o programu.

Vabilu se odzove …

60 % občanov Oplotnice

56 % občanov Slovenskih Konjic

52 % občanov Zreč

50 % občanov Vitanja

* podatki NIJZ, Zdravje v občini, leto 2017