Socialno varstvo za starejše: Na jesen življenja k drugi družini

Socialno varstvo za starejše ni ga mogoče izvajati le v domu za ostarele, ampak tudi z namestitvijo ostarele osebe pri drugi družini.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je povabil ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec ter novinarje na Vitanjsko Skomarje k družini Švab, da bi tako ministra kot javnost seznanil z možnostjo institucionalnega varstva za ostarele osebe z namestitvijo pri drugi družini, ki je pri nas premalo izkoriščena.

Alternativa domu za ostarele

Ker smo starajoča družba, se bodo potrebe po socialni oskrbi državljanov z leti povečevale. Zato so izzivi na področju dolgotrajne oskrbe starejših vse bolj aktualni. Ko omenimo socialno oskrbo, večina ljudi najprej pomisli na domove za ostarele. »A to ni edina možnost za varno in prijetno preživljanje jeseni življenja. Imamo obliko socialnega varstva, ki pa se v naši državi ne uporablja prav pogosto. Gre za namestitev starejše osebe v drugi družini. S takšnim načinom socialnega varstva je mogoče nadomestiti, dopolniti ali zagotoviti funkcijo doma ali lastne družine,« je poudaril varuh človekovih Peter Svetina in dodal, da je prav, da imajo državljanke in državljani, ki potrebujejo socialno varstvo možnost izbire, kje oziroma kako bodo preživeli starost. Pri družini Švab, ki ima na Vitanjskem Skomarju kmetijo in lepo urejeno domačijo, imajo tovrstne izkušnje. Pri njih že 17 let živi 82-letna oskrbovanka Milena, pred tem so bile pri njih še tri starejše osebe, dve ženski in moški. »Gre za svojevrstno izkušnjo, ki jo priporočam tistim, ki so navajeni življenja na podeželju in v stiku z naravo,« pravi Ljudmila Švab in dodaja, da je sobivanje s takšnimi osebami prijetno, a tudi zahtevno in dogovorno.

Deinstitucionalizacija

»Ugotavljamo, da je v domovih za starejše in drugih zavodih, kjer skrbijo za ranljive skupine, nemalokrat premajhno število zaposlenih. Zato so pogosto preobremenjeni, pa tudi neustrezno plačani za svoje delo. Uporaba namestitve na domu bi omogočila sledenju smernicam deinstitucionalizacije, kjer je skrb za človeka v lokalnem okolju, v katerem je odraščal, živel in želi morda tudi zaključiti svojo pot. Pogostejša uporaba institucionalnega varstva namestitve pri drugi družini bi omogočila tudi določeno razbremenitev institucij ter zmanjšala tveganja za širitev različnih okužb. Ljudi je treba z različnimi oblikami skrbi zanje seznaniti in jim dati možnost izbire,« še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Ministra zagotavljata podporo

Na ministrstvu za kmetijstvo so uvedli pilotni projekt, s katerim želijo preveriti, kako se dejansko v praski obnese dopolnilna dejavnost socialnega varstva na kmetijah. Po besedah ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec s takšno prakso dosežejo dva pozitivna učinka. »Po na eni strani tistim kmetijam, ki se težko preživljajo z osnovno dejavnostjo, omogočimo dodatno dejavnost socialnega varstva, po drugi strani pa tisti starejšim, ki potrebujejo pomoč, zagotovimo možnost izbire. Zagotovo je to izjemna kombinacija, saj razbremenjujemo domove za ostarele; ljudem, ki jim bivanje v domu za ostarele ni prijetno ali jim povzroča stres, pa omogočimo drugačno možnost,« je poudarila ministrica Pivčeva. Z njo se strinja tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki napoveduje podporo ministrstva tovrstni socialno-varstveni praksi, saj ocenjuje, da bi morala postati pogosteje izkoriščena. Z njo se v širšem evropskem prostoru srečujemo med prvimi, je še dejal.

