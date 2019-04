Socialni demokrati Konjičane pozivali, naj gredo na evropske volitve

“Volitve niso igra na srečo”, pred letošnjimi evropskimi volitvami državljanom sporočajo Socialni demokrati (SD). Skozi interaktivne aktivnosti so to danes popoldne skušali prikazati tudi na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah. Dogodka sta se med drugim udeležila kandidata SD za evropska poslanca dr. Milan Brglez in Neva Grašič. Brglez je s konjiškim županom Darkom Ratajcem ob tem odigral partijo šaha, s čimer sta oba akterja simbolično vlekla prave poteze pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament.

Predsednik SD Slovenske Konjice dr. Jernej Štromajer je ob tem dejal, da je njihov namen predvsem prepričati ljudi naj gredo na evropske volitve, saj ni vseeno kdo jih bo zastopal. Prepričan pa je, da imajo prav SD najboljše kandidate.