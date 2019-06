Sobota, 8. junij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Prireditve ob občinskem prazniku se v Štorah danes nadaljujejo z Dnevom odprtih vrat domačega konjeniškega društva.

* 20-letnico Hokejskega kluba Yeti Slovenske Konjice bodo danes obeležili v konjiškem športnem parku. Hokej party ob obletnici Yetijev pa bo drevi v konjiškem Patriotu.

* V Zrečah se bo nadaljevalo priljubljeno Ropotanje. Številni harmonikarji se bodo na prireditvi Naj godec mesta Zreče potegovali za ta laskavi naziv. Obeta se tudi revija narodno-zabavnih ansamblov, dogajanje pa bodo z večernim koncertom zaključili Modrijani.

* Rdeči križ se bo dopoldne predstavil v Poljčanah na stojnici na tržnici. Tam bo dopoldne živahno tudi zato, ker bodo obiskovalcem ponudili v pokušino »poljčanski zajtrk«, domači Rokoborski klub pa bo predstavil svoje dejavnosti – rokoborbo, gimnastiko in freestyler.

* V sklopu prireditev Šentjurskega poletja je danes Dan odprtih vrat vrta Rifnik in vrta V strmini.

* V Celju bosta danes tudi dva Knežja festivala – in sicer burgerjev in piva; oba bosta potekala na Glavnem trgu, na njih pa se bodo predstavili slovenske proizvajalci.

* V središču knežjega mesta se bo dopoldne tudi plesalo in sicer s skupinami Plesnega foruma Celje in KUD Igen. Pripravili so tudi ustvarjalne delavnice za šolarje.

* V naravim, pod smučiščem Janina v Rogaški Slatini, do dopoldne Leo dobrodelna joga z Eva joga. Po vadni bo poskrbljeno še za zdrave smootije. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup šolskih potrebščin za osnovnošolce iz lokalnih šol.

* V Graščinskem parku Frankolovo bo popoldne gasilsko tekmovanje za prehodni pokal Krajevne skupnosti Frankolovo.

* Pestro dogajanje je v teh dneh v Kozjanskem parku. Dopoldne bo pohod po parku. Start je pri minoritskem samostanu v Olimju. Zvečer še bo na gradu Podsreda letni Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli z gosti.

* Društvo vinogradnikov Dobrna popoldne organizira deveti pohod po občini. Udeleženci se zberejo pri potomki stare trte pri vhodu v zdravilišče.