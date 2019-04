Sobota, 6. april – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na ‘Noči dvobojev’ v mariborski dvorani Tabor se bo drevi kickbokser Gregor Stračanek s Stranic boril za naslov profesionalnega svetovnega prvaka združenja WAKO PRO, in sicer v disciplini Full Contact do 71,8 kilograma. Nasprotnik Stračaneka bo aktualni prvak Frederic Ficet iz Francije. V eni izmed predborb bo nastopil tudi Gregorjev mlajši brat Aleks Stračanek.

* Danes se bodo v Slovenski Bistrici zbrali skavti celotne Štajerske pa tudi iz Prekmurja in Koroške. Več kot 700 skavtov bo tekom delavnic družilo geslo Bika Bojana z geslom: “Pridi, znori se z mano.“

* V številnih krajih v občini Slovenska Bistrica bo dopoldne akcija čiščenja javnih površin pod imenom Očistimo svoj kraj. Poteka v organizaciji krajevnih skupnosti, društev in drugih.

* Okolje bodo dopoldne čistili tudi v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah. V Rogaški Slatini so zborna mesta prostovoljcev so na podlagi prakse preteklih let in po dogovoru z organizatorji (pri gasilskih domovih, v krajevnih skupnostih, naseljih, društvih, klubih …). Obsežna akcija bo tudi v Šmarju pri Jelšah. Sodelujejo krajevne skupnosti, javni zavodi, ustanove, društva, klubi, prostovoljci. Zborna mesta so objavljena na spletni strani občine.

* Danes bo v Slovenskih Konjicah potekala prostovoljna, delovna akcija ‘Dan za spremembe’ . Prostovoljci bodo v sklopu tradicionalne Žinkane letos urejali navijaške tribune v športnem parku Slovenske Konjice. S sabo naj prinesejo zidarsko lopatico, delovne/zaščitne rokavice, primerna oblačila in dobro voljo.

*To dopoldne bo na konjiškem Mestnem in Starem trgu prireditev Čas je zdaj. Pripravlja jo Vrtec Slovenske Konjice.

* Tradicionalno 28. ocenitev vin bo danes dopoldne za svoje člane pripravilo Vinogradniško vinarsko društvo Slovenske Konjice.

* V vitanjski osnovni šoli bo dopoldne potekal zaključni dogodek projekta Dnevi evropske kulturne dediščine ‘Dediščinski darovi Vitanja’.

*Že 167. literarni večer Jaz ‘mam en stari znucan koš bo drevi v Skomarski hiši na Skomarju. Literarno in glasbeno predstavitev zapuščine pisateljice Erne Starovasnik iz Poljčan – letos mineva 100 let od njenega rojstva, bodo izvedli njeni potomci in sorodniki.

* Večnamenska dvorana v Podčetrtku danes gosti mednarodni mažoretni pokal, Pokal Ada.