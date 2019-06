Sobota, 29. junij – Kaj se danes dogaja na Štajerskem

* S pandolo turnirjem se bo dopoldne začelo dvodnevno krajevno praznovanje v Žičah – Petrovo. Bogat pa bo tudi popoldansko-večerni program. Predsednica Turističnega društva Žička gorca Žiče, Rosana Šuc Ravničan:

Izjava: suc ravnican 2906 jutranje (8 sek)

Jutri bodo v Žičah med drugim namenu predali obnovljen del okoli cerkve

* Sezono letošnjih Poletnic začenja pevka Maja Založnik s skupino Moonshine. Koncert v konjiškem starem mestnem jedru je brezplačen.

* Splošna knjižnica Slovenske Konjice je tudi letos poskrbela za priljubljene Kresničke. V parku za konjiškim domom kulture bo Gledališče ArbadakarbA nocoj pričaralo indijansko vzdušje, saj bo uprizorilo predstavo Dežela indijancev.

* V Kočnem pri Polskavi bo nocoj velika veselica Toplar vabi na Kočno. Igral bo ansambel Golte.

* Na igrišču pri šoli na Spodnji Polskavi bo popoldne drugi otroški igralni dan.

* Romanca Steinbacher bo popoldne na ljudski univerzi vodila delavnico Zavestni dih. Dihalne tehnike so eden najstarejših načinov zdravljenja ter še posebej doseganja notranjega miru in blagostanja. Na delavnici bodo izvajali tehnike dihanja in očiščevanja telesa.

* V Studenicah bo nocoj poletna prireditev, nastopil bo Vili Resnik in skupina Garači, napovedujejo tudi ognjemet.

* Vrt Ipavčeve hiše v Šentjurju bo nocoj prizorišče literarnega večera Daljave s Simono in Danijem. Ob akustični spremljavi bosta predstavila uglasbeno poezijo Danija Bedrača.

* Šentjurski otroci pa bodo danes znova lahko obiskali Pravljično deželo Vile Eksene in se tematskih, poučnih in zabavnih delavnic.

*169. literarni večer Jaz ‘mam en stari znucan koš bo drevi v Skomarski hiši na Skomarju. Literarno-glasbena gostja bo Majda Kočar, slikarka in kantavtorica iz Ljubljane, literarni gost pa Milan Žniderič iz Šentjošta nad Horjulom.

*Gasilska veselica bo drevi v Vitanju. za zabavo bo na športnem igrišču skrbel ansambel Petka. Že pred tem bo popoldne pri komunali Vitanje gasilsko tekmovanje.

* V Kostrivnici, občina Rogaška Slatina, bodo obeležili krajevni praznik. Že dopoldne bodo začeli s športnimi igrami mladih. Zvečer bo velika gasilska veselica z ansamblom Saše Avsenika.

* Na skakalnici v Žahenbercu bo popoldne meddruštvena tekma v poletnih smučarskih skokih.

* Na Sladki Gori, ki se lahko pohvali z eno najlepših baročnih cerkva, bo danes pohod od gorce do gorce. Pohodnike bo pot vodila do desetih zidanc (gorc), kjer bo ob spoznavanju lokalnih vin poskrbljeno še za kulinarično doživetje. Na pohod se bodo odpravili tudi v Bistrici ob Sotli, kjer bo pohod ob prazniku občine. Pot bo vodila po učni poti Kunšperk – Klestje